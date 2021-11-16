В городе Комарно Львовской области мужчина ворвался в помещение больницы и разбил первый этаж и избил пациентов. Об этом в Facebook сообщил глава Комарновской ТГ Игорь Черевичник. Так, инцидент произошел утром во вторник, 16 ноября. В частности, мужчина ворвался в помещение больницы и набросился на пациентов. Отмечается, что большинство из которых – это немощные женщины. "Разбит весь первый этаж. Избиты все пациенты, из которых большинство немощные женщины. Нападающего забрала полиция. Ждем руководство полиции и больницы", — написал Черевичник. Кроме того, как рассказал глава Комарновской общины, у нападающего были проблемы с психическим здоровьем, и он проходил лечение в больнице Львова. Также впоследствии появилось видео с места инцидента, на котором видно, что все стеклянные двери заведения полностью разбиты.

Во Львовской области мужчина ворвался в больницу и устроил дебош (facebook.com/Игорь Черевичник) Ранее мы сообщали, что на Байковом кладбище орудуют вандалы и оскверняют память знаменитых украинцев. Также мы писали, что в Кривом Роге 11-летняя девочка с родителями отмывала разрисованный ею трамвай.