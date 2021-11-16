В городе Рубежное (Луганская область) на территории административного здания нашли тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти. На месте происшествия есть следы борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию.

Как сообщили изданию, табельное огнестрельное оружие возле патрульного не нашли.

«Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа ГУНП, ГБР, а также сотрудники УПП и внутренней безопасности полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в полиции.

На территории города введена полицейская операция для выявления и задержания лица, причастного к убийству и завладению табельным огнестрельным оружием сотрудника полиции.