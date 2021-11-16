Если бы выборы президента Украины прошли в середине ноября 2021 года, то в первом туре больше всего голосов набрал Владимир Зеленский — 23,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с концом октября (25,1%) рейтинг действующего президента несколько снизился.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Одновременно с этим 13,3% респондентов поддержали бы Петра Порошенко (в конце октября — 14,1%) Юлю Тимошенко — 10,9% (в конце октября — 10,1%), Юрия Бойко — 9,2%, (в конце октября — 9,5%), Дмитрия Разумкова — 8,3%, (в конце октября — 7,3%).

Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты. Президент Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 59% против 41% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко — 59% против 41%, в паре Зеленский-Бойко — 62% против 38%.





В сентябре украинцы готовы были

В правящей команде Накануне Киевский международный институт социологии отмечал , что рейтинг Зеленского по сравнению с сентябрем 2021 года упал на 9% — в сентябре за него готовы были голосовать 33,3% тех, кто определился.В сентябре украинцы готовы были поддержать на выборах в Верховную Раду пять политических сил.В правящей команде оценили возможность досрочных выборов президента. Пока таких планов нет.