Британская полиция установила личность террориста, взорвавшего автомобиль такси вблизи госпиталя Ливерпуля. Злоумышленник сам погиб во время взрыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Как установили правоохранители, в теракте причастен 32-летний Эмад Аль Суалмин. В воскресенье, 14 ноября, он вызвал такси и попросил водителя отвезти его в клинику акушерства и гинекологии, которая находилась примерно в 10 минутах езды. Известно, что террорист взорвал авто сразу возле женского госпиталя. Водитель успел выбежать. Пассажир погиб на месте, а таксист получил травмы — его с ожогами госпитализировали.

Фото: в результате взрыва один человек погиб, а еще один пострадал (Getty Images) Правоохранители сейчас пытаются выяснить, почему пассажир хотел отправиться в больницу и что повлекло за собой внезапный взрыв устройства. Отмечают, что взрыв в машине произошел незадолго до того, как в соседнем от госпиталя Ливерпульском соборе началась служба в честь погибших на войне. Полиция выясняет, связаны ли эти события.

Фото: полиция устанавливает подробности ЧП (Getty Images) Напомним, полиция Великобритании квалифицировала взрыв автомобиля у больницы в Ливерпуле террористическим актом. Также правоохранители задержали троих человек по подозрению в причастности к теракту.