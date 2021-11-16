Яйца в Украине продолжат дорожать. По оценкам экспертов, уже в скором времени они будут стоить 40 гривен за десяток. Причин для этого несколько: сократилось производство куриных яиц, повысились цены на энергоносители.

Об этом говорится в сюжете «5 канала».

Отметим, за год яйца подорожали с 22,19 грн до 30,30 грн за десяток.

Экономист Олег Пендзин говорит, что стоимость яиц напрямую зависит от тарифов на энергоносители и цен на корм. Если что-то из этого дорожает – дорожают и яйца:

«Почти все количество яиц, производимых в Украине – 98% – производятся на птицефабриках. Сильнее всего на их цену влияет стоимость комбикорма – его «доля» в цене яиц составляет 60%. Главное же в комбикорме – это подорожавшая в два раза кукуруза. Плюс троекратное повышение стоимости энергоносителей. Это все повлияет на стоимость яиц».

Мировые цены на кукурузу потянули вверх и расходы на выращивание домашней птицы. Для некоторых производителей они оказались неподъемными – и они начали уменьшают поголовье кур.

Генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Роман Сластьон говорит, что за 9 месяцев этого года наше производство по сравнению с прошлым годом сократилось на 14%. Промышленные же птицефабрики вообще сократили производство на 24%.

Он также отмечает, что налоговый законопроект 5600, который могут вскоре принять, в среде малого и среднего бизнеса уже называют «удавкой». По его словам, в случае его принятия всех фермеров, выращивающих перепелов, индюков, уток и кур, а также производителей яиц переведут на общую систему налогообложения.

https://www.youtube.com/watch?v=pgHVPznsinY

Ранее сообщалось, что ценники на кофе взлетят. Причина — серьезные проблема у стран, которые считаются основными поставщиками зерен: Бразилии, Колумбии и Вьетнаме. Прогнозы экспертов говорят, что цены на кофейное зерно в течение этого года может увеличится на 20-55%.

Из-за удорожания энергоносителей литр рафинированного масла в магазине может подорожать до 100 гривен и выше.