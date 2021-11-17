Беларусь завтра, 18 ноября, прекратит поставки электроэнергии в Украину. Это подразумевает установленный порядок в рамках контрактных отношений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА. "Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", – сообщили в Министерстве энергетики Беларуси. Напомним, ранее Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии в соответствии с контрактным соглашением. До этого Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину мощностью 500 МВт. Тогда заявлялось, что о долгосрочных поставках речь не идет.