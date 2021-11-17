Бывшему президенту Виктору Януковичу и девяти подозреваемым по делу Майдана грозит пожизненное наказание в Украине. При этом все они находятся скрываются от правосудия, в частности в России, которая не будет их выдавать.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в ходе брифинга.

«Где эти люди сейчас? Все они в бегах. В гостях у нашего северного соседа. Они там не случайно. И совсем неслучайно РФ их оберегает. Даже если подозреваемых не выдадут для привлечения к ответственности в Украине, а мы все понимаем, что сегодня и завтра нам их никто не выдаст…», — сказала она.

В то же время Венедиктова отметила, что приговор суда все равно должен быть исполнен.

«На территории какого государства он будет выполнен — мы посмотрим. Но мы будем работать, чтобы эти люди ответили по всей строгости закона», — добавила генпрокурор.

Напомним, речь идет о деле о попытке удержания власти Януковичем в 2013-2014 годах. Он, будучи в сговоре с 9 должностными лицами (среди них главы МВД и СБУ), организовал преступные действия в отношении протестующих. Погибли 80, пострадали почти 1000 человек.

Добавим, в списке подозреваемых кроме Януковича находятся:

министр внутренних дел Виталий Захарченко;

замглавы МВД Виктор Ратушняк;

начальник УМВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан;

командующий Внутренних войск МВД Сергей Шуляк;

командир «Беркута» в Киеве Сергей Кусюк;

начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук;

министр обороны Украины Павел Лебедев;

глава СБУ Александр Якименко;

заместитель председателя СБУ Владимир Тоцкий.

Замглавы департамента по «делам Майдана» Офиса генпрокурора Дениса Иванова в ходе брифинга сообщил, что Янукович в период с 18 по 20 февраля 2014 года (период расстрелов на Майдане) звонил с российским президентом Владимиром Путиным 11 раз. А министр внутренних дел Александр Захарченко (на тот момент) созванивался со своим российским коллегой 12 раз.

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Напомним, накануне Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу — его подозревают в создании организованной преступной группировки, которая действовала во время акций протеста, которые проходили в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.

Напомним, топ-чиновнику времен Януковича отменили приговор — Киевский апелляционный суд отменил приговор бывшему первому замглавы Налоговой службы — начальнику налоговой милиции Андрею Головачу, которого в декабре 2016 года приговорили к 5 годам тюрьмы.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения сыну експрезидента Украины Виктора Януковича Александру по делу о резиденции «Межигорье». Его заочно арестовали.