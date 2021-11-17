Украинские военнослужащие задержали на линии разграничения на Донбассе боевика «ЛНР», который двигался в сторону наших позиций со снаряженным магазином от автомата Калашникова.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

«Во время поверхностного осмотра военные обнаружили у боевика военный билет «ЛНР» и временное удостоверение жителя ОРДЛО. После задержания боевика, украинские военнослужащие передали его контрразведчикам Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что задержанные уроженец Российской Федерации. В 2018 году он присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Занимал должности: стрелка, помощника гранатометчика группировки боевиков. Мужчина участвовал в обстрелах подразделений операции Объединенных сил, в том числе из крупнокалиберного пулемета «Утес».

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований), 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности опубликовала отдельные элементы показаний боевика террористической организации «ДНР» Дениса Куликовского, который возглавлял незаконную тюрьму «Изоляция» в оккупированном Донецке.

Следователи Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований вручили подозрение бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину.