Приговор по большому "материнскому" делу о расстрелах на Майдане в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения очень важен для украинской правоохранительной системы. Несмотря на то, что фигуранты скрываются за границей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генпрокурора Ирины Венедиктовой. "Мы говорим о том, что мы даем возможность потерпевшим дождаться защиты их прав, в том числе из-за имущественных компенсаций. И если будут приговоры судов в отношении этих лиц, то будет очень важно, что украинское государство установило истину по этому делу и с этой истиной пойдет в мир", — отметила генпрокурор. Она подчеркнула, что дело не следует недооценивать только потому, что фигуранты находятся не в Украине. "Это возможность возместить ущерб за счет арестованного имущества обвиняемых на миллиарды гривен. А главное — предотвращение дальнейших манипуляций по теме Майдана, убивших участников акций протеста, кем это было организовано и не было ли это "государственным переворотом", как у нас в стране политики любят по этому поводу выступать", — добавил руководитель департамента Офиса генпрокурора по делам Майдана Алексей Донской. Напомним, ранее сообщалось, что Януковичу и бывшим топ-силовикам из его окружения грозит пожизненное заключение по делу о расстрелах на Майдане. Также стало известно, что Украина направляла десятки запросов на экстрадицию, но Россия отказалась выдавать фигурантов.