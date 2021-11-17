В оккупированные районы Луганской области доставили более 30 тонн гуманитарной помощи от Красного Креста. Среди груза — товары медицинского назначения для лечения больных коронавирусом людей. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС. "Сегодня в оккупированные районы Луганской области через КПВВ "Счастье" доставили более 30 тонн гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста", — пишет пресс-служба ООС. В гуманитарный груз входят: товары медицинского назначения, в частности для лечения больных коронавирусом пациентов; канцелярские принадлежности; детская мебель. "Стоит отметить, что движение по дорожному коридору через КПВВ «Счастье» для граждан, которые намерены пересечь линию разграничения, остается заблокированным оккупантами", — добавляет прессслужба.

Фото: Красный Крест отправил в ОРЛО медицинские товары для COVID-больных (facebook.com/pressjfo.news)