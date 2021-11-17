Новый финансовый кризис может накрыть мир уже в следующем, 2022, году — все начнется с Китая. Причины у него могут быть как экономические, так и сугубо политические. Первыми пострадают трудовые мигранты, которым грозит массовое увольнение. Кризис скажется на курсе доллара и ценах на энергоносители.

Об этом говорится в материале UBR.

Одной из возможных причин очередного коллапса аналитики называют то, что что мировой экономический рост в прошлом (несколько десятилетий) обеспечивался во многом: ростом долгов;

стабильностью и успешностью различных элементов системы (политика, монетарная политика, глобализация).

Возможные триггеры для кризиса есть до конца 2021-го и в течение 2022 года:

долговой кризис в Китае, в частности в секторе жилой недвижимости;

необходимость американских политиков в очередной раз договориться о повышении потолка госдолга;

ужесточение центробанками (ЦБ) нескольких стран, в частности ФРС США, денежно-кредитной политики;

снижение фискального стимулирования многими странами по мере того, как коронакризис ослабляется;

если ситуация с пандемией ухудшится – например, в случае появления новых вариантов/штаммов вируса;

проблемы с логистикой, которые расшатывают глобализированную экономику, замедляют ее рост и подталкивают вверх инфляцию.



Возможно, добавляет он, в этой ситуации есть прямой интерес ведущих энергетических стран в достижении личного успеха, а, возможно, так решаются прошлые недоговоренности и санкционные перепалки.

На данный момент в развитых странах господствует подход монетарного регулирования, когда экономическая активность стимулируется исключительно увеличением денежной массы. Центральные банки проводят политику «дешевых денег» и финансовых репрессий.

Первое заставляет регуляторов увеличивать свои балансы и держать учетные ставки в диапазоне 0-0,25% (в Швейцарии и Японии они и вовсе отрицательные). Второе выражается в том, что при такой монетарной политике население лишено возможности эффективно накапливать средства – стимулируется активное потребление.

«Положительный эффект от этого комплекса мер год от года снижается. Любое ужесточение денежно-кредитной политики приводит к кризису, так как влечет за собой волну частных и корпоративных банкротств – потребители не могут своевременно выплачивать ранее взятые кредиты», – подчеркнул аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов.

Учитывая текущую тенденцию, добавляет эксперт, в ближайшее время эмиссионная «накачка» экономики деньгами все еще будет давать положительный эффект.

Однако снижение темпов роста экономики неминуемо закончится очередным спадом, а ресурсов для ее поддержки уже не будет. В такой ситуации мировые ЦБ будут вынуждены поднимать учетные ставки, что приведет к осложнению кризиса.

Последние данные по инфляции в США говорят о том, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики может быть запущен ФРС уже в следующем году.

Главный мотив описанного возможного кризиса – замедление экономического роста во многих странах мира, и если это произойдет, то Украина не станет исключением.

Есть риск того, что мировое потребление железорудного сырья и стали может сильно упасть, если будут проблемы в китайском секторе жилой недвижимости. Это будет негативом для Украины как крупного экспортера и железорудного сырья (ЖРС), и стали.

«Цены уже упали с недавних пиков и на ЖРС, и на сталь, но если Китай сократит производство стали, то они обвалятся еще ниже. Кроме того, если на финансовых рынках будет долговой кризис (а он почти наверняка будет при замедлении мировой экономики), то занимать Украине и украинским компаниям станет сложнее и дороже», – отметила аналитик инвесткомпании (ИК) Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Первым пострадает украинский экспорт, что приведет к росту дефицита торгового баланса и, как следствие, девальвации гривны. Трудовые мигранты начнут возвращаться домой, так как их уволят первыми, из-за чего сократится объем их переводов в Украину.

Это вызовет рост безработицы и кризис на рынке труда в совокупности с падением доходов населения.

Любые дисбалансы и нестабильность жизни населения также скажутся на падении гривны, которое сложно будет удержать за счет золотовалютных резервов. Драгоценные металлы могут также вырасти в цене, но не столь стремительно.

В наше время есть альтернатива инвестициям в металлы в виде криптовалют. Поэтому лидером спекулятивного роста, более вероятно, станут именно виртуальные активы. Продукты питания для населения будут дорожать, как и в любое другое время.

В ближайшие несколько месяцев, вероятно, рыночные цены на энергоресурсы останутся высокими, прогнозируют эксперты.

