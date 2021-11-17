16 ноября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и 6 раз использовали вооружение, запрещенное Минском. В результате этих обстрелов один боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В районе Марьинки они вели огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Район Причепиловки оккупанты обстреляли дважды, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Новотошковского также враг дважды открывал огонь, применяя при этом гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Недалеко от Травневого противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов 120-го калибра

Возле Новозвановки наши войска дважды попали под обстрел из артиллерии 122-го калибра, минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Муратово оккупанты вели огонь из артиллерии 152-го калибра.

Возле Попасной обстрел производился из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. А в направлении Песков — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Также по состоянию на сегодняшнее утро боевики обстреляли Невельское из минометов 120-го калибра, которые запрещены минскими договоренностями. В результате этого обстрела наши бойцы не пострадали.

В ООС отмечают, что наши воины открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

В патрульной полиции сообщили подробности трагедии в Рубежном, где накануне нашли мертвым правоохранителя. При исполнении служебных обязанностей погиб 24-летний патрульный полицейский Александр Фахруддинов.

Российско-оккупационные силы на Донбассе с 15 ноября начали военные сборы. С призывниками уже проводятся тренировки для повышения боевой готовности.