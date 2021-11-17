В одном из сел Синельниковского района Днепропетровской области умерла 4-летняя девочка, которую накануне избил собственный отец.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Сообщение о смерти ребенка 16 ноября поступило от фельдшера бригады скорой медицинской помощи. Согласно врачебному свидетельству, девочка умерла именно в результате избиения.

За совершение тяжкого преступления отца ребенка задержали в порядке ст. 208 УПК. Если вину мужчины докажут, ему грозит от семи до 10 лет лишения свободы.

В Запорожской области детский сад «Веночек» попал в громкий скандал. Ребенок упал и получил многочисленные травмы. При этом воспитатели не оказали ей помощь, не вызвали медиков и отправили домой.

В городе Комарно Львовской области мужчина ворвался в помещение больницы и разбил первый этаж и избил пациентов.