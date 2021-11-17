В Кременецком районе Тернопольской области при рождении умер ребенок. В смерти обвиняют медиков. Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области. Так, к стражам порядка обратился 22-летний брат роженицы. По его словам, сестра родила 14 ноября, но младенец скончался. Муж обвинил медиков в непрофессионализме, которая привела к смерти ребенка. Полицейские говорят, что девочка родилась на 41 неделе беременности, весом 3750 граммов. Медики установили, что после рождения у ребенка не раскрылись легкие и врачи больше часа реанимировали новорожденную, однако не смогли спасти. Причина смерти младенца – тяжелая асфиксия при рождении. Их выводы также подтвердили в другом учреждении, где производили повторную судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители открыли производство по ч. 2 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается следствие. Ранее мы сообщали, что под Тернополем при загадочных обстоятельствах скончался одномесячный малыш. Также мы писали, что под Тернополем школьница спасла младенца, которого бросили замерзать на развалинах завода.