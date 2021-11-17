Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, чем отличается ОРВИ от коронавирус штамма «Дельта«.

Главные особенности болезни он перечислил в интервью «Сегодня».

Кузин отметил, что «Дельта» намного быстрее приводит к тяжелой форме, поэтому на уровне первичного звена медпомощи, у семейных врачей чаще всего используются тесты на определение антигена, которые за 15 минут позволяют поставить диагноз.

Он также добавил, что у «Дельты» меньше инкубационный период. Человек на 4-5 день имеет ярко-выраженную клиническую картину.

При «Дельте» потребность у пациента в кислороде выше в 5-6 раз, чем у заболевшего обычным штаммом. Это влияет на показатели смертности.

У вакцинированных болезнь протекает в более легкой форме.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что более 600 тысяч украинцев не явились за второй дозой прививки от COVID-19.

Напомним, 15 ноября в Украине был зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID-19 — 838 человек.