Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) может одобрить вакцину от коронавируса компании Novavax в ближайшие несколько недель. В частности, если полученных в настоящее время данных о вакцине будет достаточно для подтверждения ее эффективности и безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Вакцина, названная Nuvaxovid или NVX-CoV2373, с февраля находится в стадии изучения, что делает возможным ускорение сроков потенциального одобрения, заявило Европейское агентство по лекарственным средствам. Если вакцина будет одобрена, она станет пятым препаратом, разрешенным для вакцинации в ЕС. Напомним, в начале ноября вакцину Novavax одобрила для экстренного применения Индонезия. Кроме того, в Британии участникам клинических испытаний вакцины Novavax посоветовали получить еще две прививки препаратом Pfizer.