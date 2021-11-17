Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что у России есть 3-5 различных сценариев агрессивных действий в отношении Украины, но перемещение российских танковых подразделений вблизи наших границ не несет признаков готовящегося скорого наступления.

Такое мнение он высказал в комментарии Обозревателю.

По его мнению, сейчас отсутствует такой важный признак, как подготовка военной инфраструктуры:

«Без сомнения, риски были и есть, начиная с ноября 2014 года. И они будут, мы от них никуда не денемся. Но утверждать, что есть какие-то факты, подтверждающие, что сегодня Россия готовится к вторжению, нельзя».

По словам Туки, вывод о готовящемся наступлении нельзя сделать на основании только лишь ротаций или скопления военной техники России у наших границ.

«Вдоль границы перемещаются танковые подразделения, происходит скрытая передислокация войск. Но для того, чтобы они осуществляли какие-то активные действия, необходимо создавать запасы топлива. Нет информации о подготовке соответствующей инфраструктуры. Ни наша, ни американская разведка таких объективных данных не дает», – подчеркнул политик.

Одновременно с этим Тука заверил, что планы России остались прежними – захват, как минимум, левобережной Украины. По его словам, эта тема неизменно присутствует не только в «российских информационных помойках», но и в политическом истеблишменте РФ.

«Россия имеет от 3 до 5 заранее разработанных сценариев развития тех или иных событий в зависимости от реакции Украины и мирового сообщества. Они действуют не спонтанно, а заранее все прогнозируют», – заверил политик.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает Европейский Cоюз ужесточить санкции против Российской Федерации. По его мнению, Москва привыкла к словам и рассчитывает, что Европа «не сможет перейти от слов к делу».

Беларусь и Россия могут устроить провокации на границе Украины во время совместных учений. При этом Москва решительно настроена превратить белорусскую территорию в свою военную базу.