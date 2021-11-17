Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на заседании Кабинета министров, как будет выплачиваться «тысяча за вакцинацию» от COVID-19.

По его словам, они будут начисляться на виртуальные платежные карты через приложение «Дія»:

«Средства в размере 1000 гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через «Дію». Их можно будет потратить на покупку билетов в кино, театры, концерты, занятие спортом, путешествия по Украине на поезде или самолете».

Он также добавил, что в программе смогут принять участие около 6000 субъектов бизнеса.

«Программа заработает с 19 декабря этого года и будет действовать до конца следующего года… Никаких налогов на эту тысячу гривен начисляться не будет. Эти средства не повлияют на получение субсидий», — подчеркнул он.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что более 600 тысяч украинцев не явились за второй дозой прививки от COVID-19.

Напомним, 15 ноября в Украине был зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID-19 — 838 человек.