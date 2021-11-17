Жительница Харькова обвинила врачей городской многопрофильной больницы №18 в убийстве отца. Якобы врачи вовремя не обеспечили мужчину кислородом.

О скандале сообщает Telegram-канал «Типичный Харьков».

Украинка заявила, что ее отца в больницу 11 ноября привезла скорая с сатурацией 80.

«Утром приехав в больницу узнала, что он умер. Никто за ночь ничего не сделал, дежурный врач, видев состояние, не обеспечил папу кислородом! И никто не соизволил позвонить и сообщить о смерти! Только когда я приехала в больницу утром узнать о состояние папы и узнать какие препараты нужны, главврач хирург отделения по хамски сказал просто, что он умер. Сказал, что умер вечером, а в морге я узнала, что умер он в 8:20 утра. Тоесть главврач даже не знает времени смерти. На смене следующего дня 12.11.2021 дежурный врач в хирургии (хирург) был с запахом алкоголя изо рта! Сказал, что они не обязаны сообщать родственникам о смерти! И что мой папа с сатурацией 80 уже был не жилец и не было смысла что-то делать», — орфография и пунктуация автора сохранены.

Она также добавила, что нужно было заплатить 4500 гривен, чтобы забрать тело отца и все без чеков.

Отметим, другая читательница Telegram-канал со ссылкой на своих родственников, которые работают в этой больнице заявила, что врачи действительно не обязаны сообщать сразу сообщать о смерти, а тела выдаются только из морга:

«По поводу кислорода, брехня, у нас все лежат либо с переносными концентраторами, либо с нашими больничными. Если девушка имела в виду реанимацию, то если мест нет, то положить его просто некуда … Сатурация 80 возникает не сразу, значит люди лечились дома, а когда стало совсем плохо, вызвали скорую. А потом больница-убийца».

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что более 600 тысяч украинцев не явились за второй дозой прививки от COVID-19.

Напомним, 15 ноября в Украине был зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID-19 — 838 человек.