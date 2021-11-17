17 ноября в пункте пропуска «Киев (Жуляны)» пограничники остановили гражданку Российской Федерации, которая летом 2021 года нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины, незаконно посетив АР Крым.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, девушке запретили въезд в Украину на 3 года. Если она в течение этого времени попытается все-таки попасть на территорию Украины, срок запрета увеличат до 10 лет.

Отметим, пограничники также добавили, что в августе-сентябре этого года 22-летняя москвичка въезжала в Крым на автомобиле по Керченскому мосту.

«Украинская правда» пишет, что речь идет о блогерше Алене Вотинцевой.

https://www.youtube.com/watch?v=qHaYM11w7J8&t=75s

Напомним, ранее активист и блогер Сергей Стерненко инициировал сбор подписей в поддержку запрета въезда в страну гражданам Российской Федерации/введения визового режима.

Максим Галкин попал в «черный список» министерства культуры и информационной политики Украины. Российскому артисту запретили въезд в страну.