В Киеве с 1 января 2022 года повысят проезд в общественном транспорте. Поездка будет стоить 20 гривен, при этом месячный проездной без ограничения количества поездок – 2990 гривен. Выходит, что проезд в украинской столице стоит порой в 5 раз дороже, чем в некоторых странах Европы.

Об этом у себя в Facebook пишет транспортный эксперт Иван Черныш.

«2990 гривен за месячный проездной билет и 250 гривен за суточный. Именно столько с 01.01.2022 городская власть предлагает платить за общественный транспорт горожанам», – написал он.

Эксперт также привел пример стоимости проезда в 6 европейских:

Прага — 650 грн (550 крон)

Варшава – 710 грн (110 злотых)

Вена – 1530 грн (51 евро)

Брюссель – 1650 грн (55 евро)

Женева – 2000 грн (70 франков)

Париж – 2255 грн (75,20 евро)