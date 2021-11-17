Закон о столице, который проталкивает власть – это узурпация власти и наступление на местное самоуправление. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию Андрея Странникова в интервью УН, "Об этом законопроекте можно сказать одно: это узурпация власти и наступление на местное самоуправление. "Слуги" выбрали путь к диктатуре, поскольку уже сейчас понятно, что следующие выборы они с ганьбой проиграют. Но они очень хотят прибрать Киев в свои руки. Именно поэтому "Слуги" будут голосовать за то, чтобы Киевом руководил не избранный киевлянами мэр, а назначенный с Банковой глава КГГА. Хотя все соцопросы показывают, что киевляне не поддерживают разделение должностей. Я уверен: такого пренебрежения мнением людей киевляне этой власти никогда не простят", — заявил Странников. Он отметил, что в случае принятия этого законопроекта в Украине появится опасный прецедент узаконения центральными властями политического давления на местные власти. "В законопроекте есть целый ряд несоответствий Конституции, Европейской хартии местного самоуправления, закона "О местном самоуправлении" и другим важным документам. Но наиболее важно, что в случае принятия этого законопроекта у нас появится опасный прецедент узаконения центральной властью политического давления на местные власти.И это станет сигналом для всех мэров, сельских и поселковых председателей: "Будете сопротивляться центральным властям — получите специальный закон, которым ваши полномочия умножат на ноль и передадут их сговорчивому руководителю из центра", — предупредил Андрей Странников. По его словам, в Киеве, кроме наступления на самоуправление, присутствует также политический подтекст. Власти видят в Киевском городском голове Виталии Кличко политического конкурента, поэтому пытаются снизить рейтинг доверия и лишить его полномочий. "Не может быть нормальным законопроект, написанный в логике политического противостояния. Я считаю, что единственным приемлемым путем должно быть отклонение парламентом этого проекта как неконституционного и разработка нового, соответствующего Конституции, законодательству Украины и международным стандартам", — подчеркнул Странников. Как сообщалось, в четверг, 18 ноября, под Верховной радой состоится общекиевский флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян!". Анонсируется, что активисты придут на площадь Конституции для защиты своих конституционных прав и столичного самоуправления.