Во Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком DAF. В результате ДТП травмы получили 8 детей. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области. Авария произошла около 08:30 возле села Бышев Красноградского района Львовской области. По предварительным данным, школьный автобус столкнулся с грузовиком DAF. В момент ДТП в нем находились 12 учащихся. В результате аварии 16-летний школьник получил травмы и был госпитализирован. Диагнозы еще семерых учеников уточняются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Статья предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на тот же срок.

Фото: во время ДТП со школьным автобусом во Львовской области пострадали дети (lv.npu.gov.ua)