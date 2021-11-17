Мужчина, погибший в результате взрыва такси в Ливерпуле, планировал террористический акт минимум семь месяцев. Полиция выяснила, что мужчина страдал приступами психических заболеваний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP. По данным контртеррористической полиции, уроженец Ирака 32-летний Эмад аль-Суалмин арендовал недвижимость Ливерпуле в апреле этого года и с тех пор совершил покупки для своей бомбы. Самодельное устройство сработало, когда террорист сидел на заднем сиденье такси возле больницы. Он погиб в результате взрыва, а водитель такси отделался легкими ранениями, заперев аль-Суалмина в кабине. Напомним, в Ливерпуле вблизи госпиталя взорвался автомобиль. Спустя время стало известно, что инцидент квалифицировали как теракт. Также РБК-Украина писала, что по подозрению в причастности к теракту задержаны четыре человека.