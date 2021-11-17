В Украине зафиксировано 18 668 новых случаев COVID-19 за сутки. В частности, заболели 1312 детей и 403 медработника.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы – 4 468 человек, умерли — 769, выздоровели — 20 211.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1609), Днепропетровской (1675), Одесской (1504), Полтавской (1168) и Запорожской (1087) областях.

Напомним, 15 ноября в Украине был зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID-19 — 838 человек.

В Киеве стремительно растет заболеваемость COVID-19 среди детей. Только за минувшие сутки зафиксировали более 100 заболевших — это рекорд среди несовершеннолетних за весь период пандемии в столице.

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.