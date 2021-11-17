15 ноября в результате пьяного ДТП погиб известный епископ Олег Ведмеденко. Трагедии можно было избежать. Дело в том, что виновник аварии должен был сидеть в тюрьме, но решение суда не было выполнено.

Напомним, трагедия произошла на проспекте Василия Мойселя. 23-летний местный житель на автомобиле Mazda 6 влетел на тротуар и сбил 60-летнего пешехода. Водитель был пьян, в его крови обнаружили 1,21 промилле.

Как пишет Обозреватель, 23-летний Роман Савич, который сбил епископа, к этому моменту должен был отбывать наказание. Летом 2020 года он напал на сотрудников муниципальной варты Луцка с газовым баллончиком, который распылил им в глаза — люди получили химические ожоги. Парня судили по ч.2 ст.350 УК Украины – за насилие в отношение служебного лица.

Савича приговорили к трем годам ограничения свободы. Это минимальное наказание по данной статье, но он посчитал его несправедливым и обжаловал приговор. 19 октября 2021 года Волынский апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции в силе.

Несмотря на это, преступник остался на свободе и 14 ноября даже сел пьяным за руль.

Накануне стали известны подробности аварии, в которую попал народный депутат от «Слуги народа» Алексей Ковалев на трассе Киев — Одесса в Васильковском районе Киевской области.

15 ноября в больнице Луцка умер епископ Олег Ведмеденко, которого накануне сбил пьяный водитель.

Ранее мы писали, кто должен возмещать ущерб при ДТП, в какие сроки и как.

11 ноября автомобиль Toyota Land Cruiser сбил 13-летних подростков в Харькове. Судя по видеозаписям, водитель даже не пытался затормозить, протащив одного из детей через весь перекресток. Экспертиза показала, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.