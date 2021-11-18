В четверг, 18 ноября, вооруженные формирования России четырежды нарушили режим прекращения огня в Донбассе, два из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. Так, вблизи Нью-Йорка боевики вели огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также в сторону Марьинки оккупационные войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. В направлении Каменки русские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотника, вероятно, типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения. "Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", — говорится в сообщении. Напомним, за минувшие сутки, 17 ноября, боевики 14 раз обстреляли украинские позиции в Донбассе. В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевую травму.