Родителей 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, могут привлечь к уголовной ответственности. В их отношении открыто уголовное производство по двум статьям, продолжается следствие.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, пишет «Суспільне».

Издание отмечает, что на расследовании роли родителей в преступлении, которое повлекло смерть 58-летнего водителя Chevrolet, настаивает сторона потерпевших.

Уголовное производство в отношении родителей виновника открыто по статьям:

287 Уголовного кодекса Украины – допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы;

166 УКУ – невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия – грозит ограничением или лишением свободы от двух до пяти лет.

Накануне Дзержинский районный суд Харькова вынес вердикт Николаю Харьковскому, который устроил смертельное ДТП в Харькове, по еще одному делу о нарушениях правил дорожного движения несовершеннолетним водителем.

Адвокат Богдан Кушнир отмечал, что есть опасность, что несовершеннолетний Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, избежит наказания, если к нему не будет приковано общественное внимание.

