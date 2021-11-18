В большинстве случаев грипп и COVID-19 имеют схожие симптомы, поставить точный диагноз может только врач.

Но в Министерстве здравоохранения озвучили общие и отличительные симптомы обеих болезней.

Стоит знать, что в обоих случаях это респираторные заболевания, но грипп вызывается вирусами гриппа, а COVID-19 — коронавирусом. При этом коронавирусная инфекция имеет более длительные бессимптомный период и может быть дольше гриппа заразной. Также COVID-19 несет для организма более серьезные последствия.

В Ровно воспитательница детского сада, которую отстранили от работы по причине отсутствия прививки от COVID-19, ворвалась в учреждение с тремя мужчинами и устроила погром, требуя восстановить ее на работе.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что более 600 тысяч украинцев не явились за второй дозой прививки от COVID-19.

Напомним, 15 ноября в Украине был зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID-19 — 838 человек.