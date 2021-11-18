Глава МИД России Сергей Лавров выдвинул условие для проведения новой нормандской встречи. По его словам, для этого Украина должна проделать все, что прописано в минских соглашениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости. "Будем встречаться (в нормандском формате – ред.) исключительно, когда нам известят о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено", — цитирует агентство Лаврова. Среди главных требований российский министр назвал "особый статус Донбасса", который Украина должна закрепить в Конституции. Также он отметил амнистию для боевиков и проведение выборов в ОРДЛО по правилам, согласованным Киевом с "республиками" Донецка и Луганска. Лавров подчеркнул, что все эти требования прописаны в минских соглашениях. Министр добавил, что как только Украина их выполнит, только тогда сможет получить контроль над границей в ОРДЛО. Напомним, ранее МИД России опубликовал свой проект итогового документа нормандской встречи министров, в котором Москва навязывает Киеву прямой диалог с "республиками" Донбасса. Отметим, в переписке с МИД Германии и Франции российская сторона критикует их позицию по поводу того, что это неприемлемые для Украины требования. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такой шаг России "добыванием нормандского формата" и не заинтересованностью в его развитии.