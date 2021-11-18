Столичные полицейские разоблачили мошенников, которые умудрились обмануть украинцев, выманива при этом более 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Известно, что злоумышленники представлялись работниками пенсионного фонда и предлагали пенсионерам обменять деньги, которые якобы вышли из обращения, на новые купюры.

«Двум участникам группы уже сообщили о подозрении в совершении четырех эпизодов преступной деятельности, среди которых три мошенничества и одна кража … Установлено, что злоумышленники выдавали себя за работников пенсионного фонда и путем обмена денег якобы старого образца на новые, завладевали сбережениями пожилых людей. Общая сумма, которая фигурирует в уголовных производствах, – более 2 000 000 гривен», — отметили правоохранители.

В ходе досудебного расследования силовики провели пять санкционированных обысков по местам проживания фигурантов в Одесской области. Были изъяты: сувенирные банкноты, списки с адресами проживания потенциальных потерпевших, мобильные телефоны и сим-карты, ноутбуки, ювелирные изделия, банковские карты, а также боевой пистолет, два магазина и патроны — оружие было похищено в Луганской области.

Тем временем, в Киеве в Соломенском районе распространяют подозрительные листовки.

В Киеве мошенник обманул иностранца на 25 тысяч евро, пообещав ему содействие в получении вида на жительство или гражданство Украины. Злоумышленник представлялся сотрудником СБУ.

Мошенники украли с карты клиентки ПриватБанка больше 20 тысяч гривен. Делалось это по схеме транзакций — всего их было 800 (!), а снимали по 24,99 гривны. При этом ни разу учреждение не прислало уведомлений.