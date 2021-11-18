Печерский суд избрал меру пресечения народному депутату Гео Леросу. В то же время, судья не удовлетворил просьбу прокурора отправить его под круглосуточный домашний арест. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Печерского суда. Суд избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца. Также народного депутата обязали сдать загранпаспорт. Прокурор просил отправить Лероса под круглосуточный домашний арест, однако судья отклонил просьбу. Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Леросу вручили подозрение из-за хулиганства в стенах Верховной рады. Во время выступления в парламенте депутат показал непристойный жест президенту Украины Владимиру Зеленскому.