Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2021 установил курс евро на уровне 29,96 гривен за евро. Это на три копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на 19 ноября установлен на таком уровне: 29,9688 грн за евро (-0,0286 грн). При этом курс евро на 17 ноября составляет 29,9974 гривны за евро.

Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс евро сохраняется на уровне ниже 30 гривен.

Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк На межбанке курс евро по продаже вырос на 15 копеек до 30,07 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,90 гривен за евро.