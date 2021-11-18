В последние недели все чаще со стороны западных партнеров звучат заявления о возможном вторжении российских войск в Украину. Сначала американские медиа опубликовали спутниковые снимки, якобы подтверждающие концентрацию сил на украинском направлении. Затем их источники сообщили, что Штаты предупредили европейских союзников о риске полномасштабной войны. В итоге топ-чиновники западных демократий выступили с нетипично прямолинейными заявлениями. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сообщениями о "необычной активности" России возле Украины и надежду на то, что РФ "не повторит ошибку 2014 года". Франция и Германия пригрозили Кремлю "серьезными последствиями". А в Великобритании добавили, что опасаются "случайной" войны. Кроме того, на Западе, очевидно, считают мигрантский кризис на границе Беларуси и Польши, а также "газовую войну" Кремля против ЕС, частями одного большого пазла. Своего рода отвлекающими маневрами, чтобы потенциально в нужный момент направить свои войска против Украины. И тогда Европа вряд ли сможет вмешаться в ситуацию должным образом, увязнув в разрешении сразу нескольких кризисов на разных фронтах. Москва, ожидаемо, все подозрения и обвинения категорически отвергает. Степени риска "Есть серьезная обеспокоенность. Изображения, доступные даже из открытых источников, очень четко показывают, что происходит необычная концентрация вблизи границ Украины российских танков, артиллерии, бронетехники, а также другого вооружения и подразделений, которые очень боеспособны. О мотивах России всегда очень трудно догадаться . Так что у нас есть поводы для беспокойства", – отметил источник РБК-Украина среди западных дипломатов. Скопление стотысячной группировки российских войск у украинских границ наблюдалось и весной этого года, но тогда уровень "озабоченности" Запада, казалось, был на порядок ниже. Что изменилось? Вероятно, ответ следует искать в отчете разведывательной компании Jansen, выписки из которого опубликовал Bloomberg. Аналитики утверждают, что опрокидывание тяжелого вооружения на этот раз происходит скрыто и с помощью элитных подразделений. Тем более что техника, которая была подведена на украинском направлении в ходе весенних манер армии РФ и сентябрьских учений, по данным разведки, не вернулась к пунктам постоянного базирования. Россияне увели живую силу, а вот танки, артиллерия и ракетные системы остались у границы. "Весной это были учения, объединенные на территории РФ, Беларуси и в оккупированном Крыму. Когда во время учений происходит передислокация войск — она ясна и открыта, за этим можно наблюдать. Но мы видели перемещение и прошлой зимой, новые пункты дислокации – "нули" – они тоже не вчера начали строиться. Все это мы отслеживаем и фиксируем", – сказал РБК-Украина председатель комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич. Глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич (фото: Виталий Носач / РБК-Украина ) Бывший командующий войсками США в Европе, ведущий военный эксперт Центра анализа европейской политики, генерал Бен Ходжес объяснил изданию, что Кремль собирает все больше сил, в случае "если будет принято решение действовать". Однако, по его мнению, расширение вооруженного конфликта в Украине неизбежно. "За последние несколько месяцев президент Путин сделал много очень резких откровенных заявлений, также и от других звучало много сомнений и хвастовства относительно будущего Украины и ее легитимности. Последние перемещения и развертывания сил – это последняя фаза постоянного наращивания возможностей и давления в регионе, которые никогда не прекращалась. Россияне действительно останавливаются только тогда, когда их останавливают", – уточнил Ходжес. При этом представители украинской власти изначально были очень осторожны в описании того, что происходит и в своих прогнозах. Мол, подобную картину мы наблюдаем уже семь лет и ничего необычного в передвижениях русской армии нет. Однако сейчас сообщения украинской разведки совпадают с данными западных партнеров, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, их выводы базируются не только на информации о численности российских войск вдоль украинской границы. "Риск более глубокого российского вторжения существует постоянно, отличается лишь степень вероятности такого вторжения. Российская Федерация ведет против Украины войну без правил, подрывая как снаружи, так и изнутри. Поэтому практически всегда сохраняется высокий уровень внутренней дестабилизации и взрывной активности со стороны Российской Федерации. В частности , сейчас информация нашего главного управления разведки совпадает с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизации ситуации в Украине этой зимой", – добавила Маляр. Логика и логистика В то же время, открытая информация и даже обнародованные спутниковые снимки, по сути, не показали ничего нового. Например, скопление военной техники возле города Ельня в нескольких сотнях километров от украинской границы – далеко не секрет, ведь там еще с 1957 года базируется танковая дивизия, отметил бывший сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов. "Там четко понятно, что техника стоит на хранении, она размещена с минимальными дистанциями… Президент правильно сказал: сто тысяч военных мы наблюдаем. Так мы их наблюдаем с 2015 года. Никто не может нам толком сказать, где сосредоточена ударная группировка, если Россия собралась в наступление. В стокилометровой зоне от наших границ вы не найдете войск, которые сосредотачиваются на формировании ударной группировки", – уточнил он в комментарии РБК-Украина. Военный эксперт Михаил Жирохов, в свою очередь, считает, что предпосылок для широкомасштабного вторжения на данный момент нет. Ведь для такого наступления нужно наладить логистические цепочки, по крайней мере, подвоз боеприпасов, горюче-смазочных материалов и так далее. "Большая война – это не неделя, не две и не три. Если выходить из постулатов военной науки, то там должны поезда ехать сейчас днем и ночью. Обеспечение хотя бы одной, а у россиян две армии на западной границе, – это огромная проблема". Таких передвижений мы сейчас не видим. За прошедшие годы мы видели и больше российских войск у границ", – сказал изданию эксперт. Эксперты считают, что концентрация войск РФ у границ Украины не перерастет во вторжение (фото: Sean Gallup / Getty Images) Жданов добавил, что для наступления нужно должным образом подготовить и личный состав. По его словам, "солдата нужно гонять на полигоне минимум месяц", чтобы он вспомнил все боевые навыки, и только после этого пускать в бой. Такой подготовки аналитики в последнее время также не отмечали. "Плюс резерв. В первый день вы потеряете от 30% до 50% личного состава, чем его пополнять? На второй день нечем будет наступать. Да и кто в зиму пойдет в наступление? Это провальная кампания. Немцы под Москвой в 1941 году замерзли, Красная Армия замерзла в финскую войну. Это самоубийство", – уверен бывший "оперативник" Генштаба. Поэтому не исключено, что зафиксированные "движения" российской армии, как и растянутое во времени наращивание сил у западных границ РФ, – это традиционная "игра мышцами". Вместе с мигрантскими штурмами рубежей Евросоюза и феноменально высокой ценой газа, вызванного, в том числе, отказом "Газпрома" увеличивать транзит через Украину, такие действия создают крайне напряженную атмосферу в регионе. "Что значит эта новая путинская тактика? Скорее всего, это все то же давление на Украину и на Запад, но в других формах. Путин хочет запугать Зеленского и заставить его к уступкам. Давление происходит даже больше из-за провоцирования энергетического кризиса, чем военным путем "А концентрацией войск у украинских границ Путин давит и на Запад. Это способ заставить западных лидеров выйти на переговоры с собой и навязать новые правила игры", — объяснил политолог Владимир Фесенко. Друзья по оружию И все же полностью исключать возможность новой агрессии Кремля против Украины нельзя. Самую популярную ремарку на эту тему среди собеседников РБК-Украина разных рангов от военных до дипломатов можно сформулировать так: "происходящее в голове у Путина знает только Путин". Поэтому важно понимать, что Украина может противопоставить агрессору и кто ей в этом готов помочь. "Сейчас говорят о возможности вторжения, но, по моему мнению, и по мнению экспертов и военных, эта угроза всегда есть. Кто-то пытается это вычислять в каких-то процентах. Но я уверен, что Вооруженные силы готовы дать отпор, ни у кого нет никакого страха, мы готовы к любым обстоятельствам и решениям со стороны Путина. Это главное", – заявил изданию глава оборонного комитета Совета Александр Завитневич. На что Украина может рассчитывать в столь непредсказуемой и потенциально сложной ситуации? Очередной виток путинской агрессии неизбежно повлечет за собой новые санкции. По данным Bloomberg, подобный сценарий Штаты уже начали обсуждать с европейскими партнерами. С учетом жестких ограничений, наложенных на сектор экономики РФ за последние семь лет, не исключено, что под удар может попасть российская энергетика. Однако о масштабной военной поддержке речь пока не идет. "У нас нет военного альянса с Украиной. Так что если возникает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе – мы будем продолжать действовать точно так же, в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе. Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке со стороны Европейского Союза", – заявил на днях верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Украине пока не приходится рассчитывать на прямую военную поддержку (фото: Виталий Носач / РБК-Украина) В то же время европейские военные все же могут в обозримом будущем появиться на территории Украины. Правда, в составе учебной миссии с такой инициативой выступили страны Балтии, а также Польша, Румыния и Словакия. О готовности присоединиться к этой инициативе заявила Швеция. В выходные британские СМИ сообщили, что батальон спецназа SAS также готовится к возможной отправке в Украину, но официально подтвердить эту информацию не удалось. В целом похоже на то, что Запад скорее делает все, чтобы не допустить новой эскалации, в том числе выступая с резкими заявлениями на предупреждение, чем действительно готовится жестко реагировать в случае, если российские танки пойдут на Киев. В Украине напоминают, что борьба за мир на европейском континенте не может ложиться на плечи только одной страны. "Мы благодарны западным партнерам за то, что они привлекают внимание европейского сообщества к развитию ситуации вблизи наших границ и поддерживают Украину в борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Впрочем, милитарная активность России представляет угрозу не только Украине, но и другим европейским странам. Поэтому предотвращение. эскалации вооруженной агрессии России должно быть общим делом Украины и Запада", – резюмировала заместитель министра обороны Анна Маляр. Глава МИД Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отметил, что Украина вместе с партнерами реализует трехуровневый план по сдерживанию РФ. Из-за дипломатических инструментов союзники предупреждают Россию о последствиях новой агрессии. В экономической плоскости предусмотрены те же санкции, вплоть до удара по "Северному потоку — 2". На военно-политическом уровне ожидаются дополнительные поставки оборонного вооружения, углубленное взаимодействие по линии разведки и увеличение присутствия Черного моря. "Этот трехуровневый пакет сдерживания наполняется разными партнерами в зависимости от их готовности и решительности. Кто готов придавать оружие, кто готов разрабатывать экономические меры, а кто готов делать сильные заявления. Все эти элементы мы ценим, и поддержка каждого партнера для нас важна", — добавил. Кулеба.