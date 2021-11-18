Власти Польши предупредили белорусскую сторону, которая закроет железнодорожный пункт пропуска в Кузнице. Такое условие было поставлено, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Польши. "Польская сторона ожидает стабилизацию ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов у пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года", — говорится в сообщении. Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский поручил главному коменданту пограничной службы обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Беларуси генералу Анатолию Лаппо с соответствующим письмом. При отсутствии ответа на это обращение Польша приостановит работу железнодорожного пограничного перехода. Напомним, на территории Беларуси на сегодняшний день находятся около 7 тысяч мигрантов. При этом около 2 тысяч находятся в лагере на границах Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией.