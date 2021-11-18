Цена на сало в Украине взлетела очень резко буквально через несколько недель. За килограмм любимого продукта теперь просят от 185 гривен, и это на 40 гривен больше, чем было в сентябре. Что происходит с ценой на сало, и почему этот продукт начал исчезать с прилавков, рассказали в материале "КП в Украине". Производить сало стало невыгодно Как объясняют специалисты, основная причина удорожания сала – производителям стало невыгодно им заниматься. Разводить мясные породы свиней сейчас стало выгоднее и удобнее. Поголовье свиней начало сокращаться и предпочтение отдают мясным породам. Это связано и с закупочными ценами на продукт, не компенсирующим существенное удорожание себестоимости выращивания свиней. К тому же сильно подорожали корма и новый урожай понижения цен не принес. Вместе с тем, дороже стала ветеринария, оплата труда, больше стали отчисления и последним аккордом стало подорожание энергоносителей. По словам производителей, издержки по сравнению с прошлым годом выросли на 20-25% и продолжают расти дальше. Это принуждают некоторых операторов сворачивать деятельность. Удорожание сала наблюдается уже несколько лет, и в среднем ежегодно цена растет на 15–20% в год. "Предложение сала уменьшается, и это способствует повышению цен на этот продукт. Но это вовсе не означает, что сало скоро исчезнет с прилавков. Просто общая тенденция рынка свинины – развитие мясного хозяйства. Сало – нишевый продукт, который производят преимущественно те, кто содержат свиней на приусадебных участках, или небольшие фермеры, которые выращивают специальные сальные породы свиней.Основная часть производства свинины в Украине сейчас представлена промышленными свинохозяйствами, выращивающими мясные породы свиней", — пояснили в Ассоциации "Свиноводы Украины". Сколько будет стоить сало к праздникам Еще одна причина удорожания-приближения новогодних праздников. Эксперты отмечают, что в настоящее время цена на сало всегда поднимается, так как увеличивается потребительский спрос. Продавцы уверены, что украинцы будут покупать сало любой ценой. А если начнется дефицит, его будут перекрывать с помощью импорта. Однако дороже чем за 300 гривен сало покупать не будут. В канун новогодних праздников цена на сало может подняться до 200-250 гривен. Напомним, ранее мы писали, что в Украине подорожали все продукты животного происхождения.