Сегодня, 18 ноября, в западных областях Украины ожидаются дожди, а на севере — со снегом. Ночью ударят морозы до -9, а днем температура поднимется до +8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине В западных областях, кроме Ровенской области и местами Волынской области, ночью пройдут дожди. Днем ожидается +4+7, ночью -2+2. На севере страны пройдут снег с дождем. Температура воздуха днем будет +4 +7, ночью -4 -8. В восточных областях столбики термометра днем покажут +4+7, а ночью -7-9 градусов. Без осадков. На юге страны синоптики прогнозируют днем +6+8, ночью -2-6. Осадков не предполагается. В центральных областях температура воздуха днем будет +4 +7, ночью -4 -7. Погода в Киеве Сегодня в столице днем ожидаются дожди. Столбики термометра днем покажут +4+6 градусов, а ночью наоборот -4 -7.