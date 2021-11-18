Правоохранители задержали убийцу 24-летнего полицейского Александра Фахруддинова, им оказался сослуживец — Станислав Шевцов. Уроженец города Енакиево Донецкой области (сейчас находится на оккупированной территории) застрелил коллегу в ходе обычной бытовой ссоры.

Подозреваемого задержали в Старобельске, что находится примерно в 60 километров от Рубежного, где произошло убийство.

«Судя по всему, убийца решил там отсидеться», – рассказывает источник «Обозревателя».

Подозреваемый в убийстве служил вместе с Александром, он патрульный. Судя по декларациям Шевцова, в Патрульную полицию он пытался попасть с 2018 года, а удалось это только в 2020 году. В декларации, которую он подал в марте, указано, что заработную плату получал сначала на шахте «Карбонит» ГП «Первомайскуголь» в Золотом Луганской области (на этой же шахте главным инженером трудится его отец). А уже затем – деньги от Департамента патрульной полиции.

В декларации не указан ни один член семьи, нет недвижимого имущества, авто и счетов в банках, а местом фактического проживания назван город Лисичанск.

Полицейский признался, что убил сослуживца и показал, где спрятал огнестрельное табельное оружие Фахруддинова.

По словам Шевцова, он пришел к сослуживцу, когда тот был в наряде. «Произошел словесный конфликт, в разгар которого Александр Фахруддинов якобы оскорбил мать Шевцова. Началась драка. В один момент Шевцов выхватит пистолет у Александра и застрелил его. После этого ударился в бега», – рассказал источник. Станислав Шевцов

В сети предполагали, что причиной конфликта между полицейскими стала ревность, но это, скорее всего, неправда. По словам жителей Рубежного, которые давно знают Александра Фахруддинова, он уже давно нашел свою любовь.

«Саша давно встречался с Анечкой, они живут вместе. В свободное время ходят только вдвоем», – рассказала нам Елена, которая училась с Александром в школе №8 в Рубежном.

По ее словам, парня все очень любили и уважали. «Он всегда такой улыбчивый, очень добрый и хороший человек. Надежный – всегда приходил на помощь», – добавила девушка.

В Рубежном живет и семья Александра, его старший брат тоже выбрал опасную профессию – он пожарный-спасатель в ГСЧС.Александр Фахруддинов

Как сообщалось ранее, Александр присоединился к команде патрульной полиции Луганской области в 2017 году и с честью исполнял служебные обязанности.