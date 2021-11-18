Погода в Украине завтра, 19 ноября, будет далека от хорошей — ожидаются дожди с мокрым снегом.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

Осадки (мокрый снег) прогнозируется в Сумской области, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и Карпатах. Дождь ожидается на юге во второй половине дня или вечером.

В Донецкой и Луганской областях без существенных осадков.

На западе и севере Украины ситуацию усугубит порывистый ветер.

Температура воздуха после холодной ночи днем немного повысится, ожидается 2-8 градусов тепла.

В Киеве завтра пройдут дожди. В ближайшую ночь морозы отступят (около 0), днем до 5 градусов тепла.

20-21 ноября в Украине потеплеет еще на несколько градусов, но атмосфера, резюмирует синоптик, будет неустойчивой, воздух влажный, с осадками и порывистым ветром.

С понедельника-вторника снова похолодает, но ближе к следующим выходным – снова потеплеет.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.

Народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь и декабрь. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.