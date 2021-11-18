В Черкасской области завершили ремонт 10-километрового участка трассы Н-16 "Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань" от села Соколивочка до бывшего аэродрома близ Тального. Самую длинную автодорогу области восстанавливают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОГА. "От Тального до Соколовочки не бездорожьем, а комфортной дорогой. Посмотрите, как выглядит теперь некогда ненавистный водителями путь между этими населенными пунктами. Ямы и воронки — в прошлом", — отметил председатель Черкасской ОГА Александр Скичко. Он добавил, что через 2 года в рамках президентской программы национальную трассу Н-16 восстановили практически по всей протяженности. "В настоящее время остается один участок — обход Белозерья. Однако тендер уже проведен. Ремонт начнется весной 2022 года", — добавил глава области. Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по итогам 2019-2021 годов планируют обновить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.