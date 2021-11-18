В Ровно воспитательница детского сада, которую отстранили от работы по причине отсутствия прививки от COVID-19, ворвалась в учреждение с тремя мужчинами и устроила погром, требуя восстановить ее на работе.

Подробности сообщают в сюжете «Фактов».

В полицию обратилась директор садика. По ее словам, во время тихого часа женщина ворвалась в заведение в сопровождении мужчин, и стала требовать восстановить ее на работе. Конфликт обернулся порчей имущества, а также потасовкой. Женщина ударила одну из работниц кулаком по лицу.

Сотрудники детского сада говорят, что дебоширка единственная, кто не прошел вакцинацию от COVID-19. Администрация садика отмечает, что ее предупреждали об отстранении и предлагали ей делать ПЛР-тесты или взять справку, что вакцинация ей противопоказана, но она отказалась.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что более 600 тысяч украинцев не явились за второй дозой прививки от COVID-19.

Напомним, 15 ноября в Украине был зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID-19 — 838 человек.