В селе Червоное Тернопольской области живет только один житель. В частности, мужчина не покидает село, исчезающее с карты Украины. Об этом пишет "Общественное". По словам председателя Мечищевского сельского совета Василия Сидоровича, его единственный житель – Михаил Чавурский. Отмечается, что мужчина имеет хозяйство и возделывает землю. "Мы шутим часто с ним, что он здесь и голова, и староста. Он сам себе справляется. Сажает огород: бараболку, капусту, кукурузу, сеет овес, пшеницу. Он, как один показатель на всю область — на всю деревню один житель , у него одна лошадь, одна корова", – сказал Василий. Также единственный житель Михаил Чавурский рассказал, что в его селе когда-то было 75 домов и 56 детей, которые ходили в школу.

В Тернопольской области в деревне живет один житель (suspilne.media) "Я тоже здесь ходил в школу — 4 класса. Потом уже в Мечищев ходили. Заросло теперь все, нечем хвастаться теперь в селе. Людей нет, дома рухнули", — добавил он. Историк Богдан Климко сообщил, что до 1946 года село Красное называлось Молоховым. Отмечается, что это название идет еще с древних времен и происходит от имени бога Молоха. На этой территории производились жертвоприношения. А в 1946 году советские власти решили переименовать село в Красное.

В Тернопольской области в деревне живет один житель (suspilne.media) Ранее сообщалось, что в украинском университете на учителя физики учится один студент.