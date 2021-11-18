За два дня в Украине при пожаре погибли 8 детей. Первая трагедия произошла в частном одноэтажном доме в селе Медисовка (Хмельницкая область), там погибли дети 2015-2021 года рождения. Вторая — в Винницкой области, где погибла целая семья.

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В Хмельницкий районный отдел полиции 18 ноября обратилась староста села Марьяновка. Она сообщила о том, что в частном доме обнаружены мертвыми двое взрослых и четверо малолетних детей.

На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции и криминалисты проводят первоочередные следственные действия. По предварительной информации, гибель семьи могло повлечь за собой тление неисправной проводки в доме.

Погибли 44-летний мужчина, его 34-летняя жена и их дети 6, 8, 9 и 11 лет.

Все обстоятельства выясняются в рамках открытого уголовного производства по п. 1, 2, ч. 2, ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».



После этих трагедия в ГСЧС обратились к украинцам:

«Уважаемые родители! С целью недопущения трагических последствий и травмирования несовершеннолетних, спасатели призывают вас не оставлять малолетних детей без присмотра и с детства обучать их основам безопасности!

Примите во внимание следующие рекомендации:

не забывайте, что лучшим способом обучения является собственный положительный пример;

установите с ребенком доверительные отношения, чтобы он рассказывал вам о своих намерениях и прислушивался к вашим рекомендациям и оговоркам;

объясните малышам, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы, какую опасность они несут;

расскажите ребенку о возможных «уличных» угрозах и опасностях, предостерегайте его от самостоятельного посещения потенциально опасных мест (водоем, карьеров, вблизи железной дороги и т.п.);

объясните об опасности использования пиротехнических средств;

очертите ребенку круг людей, к которым он может в случае необходимости обратиться за помощью;

не оставляйте малолетних детей самих дома;

соблюдайте правила безопасной жизнедеятельности, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь ребенка.

Кроме того, в осенне-зимний период заботьтесь о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений! В частности:

следите за состоянием и исправностью электросети;

при выходе из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги, обогреватели и т.п.;

не курите в постели;

избегайте перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;

при использовании печного отопления соблюдайте меры предосторожности и следите за исправностью печи».

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