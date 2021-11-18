ПриватБанк предупредил украинцев о появлении новой схемы массового фишинга (кражи) личных данных пользователей под предлогом выплат компенсации за вакцинацию от COVID-19.

У себя в Facebook пресс-секретарь финансового учреждения Олег Серга привел пример такого мошенничества.

Он опубликовал снимок экрана смартфона — это сообщение о том, что пользователю пришли COVID-выплаты в сумме 7000 гривен. Чтобы их получить, нужно подтвердить перевод на сайте.

«Ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах», — подчеркнул он.

