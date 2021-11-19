Власти Беларуси попросили Польшу возобновить железнодорожное сообщение на пограничном переходе "Кузьница"-Брузги". В Минске заявили, что на пункте пропуска больше нет мигрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб Пограничной службы Польши. Отмечается, что белорусские власти отреагировали на решение Польши закрыть грузовое железнодорожное сообщение в кузнице. В своем обращении они просят возобновить движение на пограничном переходе "Кузьница"-Брузги". Как отмечают польские пограничники, белорусская сторона заверила, что на пункте перехода больше нет иностранцев, которые могли бы представлять угрозу правоохранителям Польши. Напомним, ранее Польша сообщила Беларусь о прекращении с 21 ноября железнодорожного сообщения в Кузнице. Отметим, первые предупреждения Польши о железнодорожном сообщении с Беларусью прозвучали еще на прошлой неделе.