Вчера, 18 ноября Анджелина Джоли стала гостьей гала-ужина Guerlian в Лос-Анджелесе. 46-летняя голливудская актриса уже давно является лицом нескольких ароматов этого культового французского бренда. Для светского события экс-супруга Брэда Питта подготовила образ торжественный и стильный в своем любимом total black. Она одела платье-комбинацию на тонких бретельках с кружевом по краю, а завершила лук туфлями, клатчем и драгоценными украшениями – изысканными колье, браслетом и серьгами. Сверху звезда накинула черное пальто. Фото актрисы появились в официальном аккаунте Guerlian. А вот сама Джоли не стала транслировать ничего в свой блог, который завела совсем недавно. На ее странице чаще можно увидеть только рабочие посты. Как известно, Анджелина – ярая активистка в вопросах защиты земных ресурсов, прав женщин и многих других направлений.

Анджелина на вечере Guerlian (фото: instagram.com/guerlain) На днях она опубликовала пост, в котором рассказывается об экологических проблемах в мире. Джоли осветила тему разрушительной вырубки лесов и напомнила, что уже около 20 лет борется за сохранение деревьев в Камбодже, родной для ее старшего сына Мэддокса. Архивный снимок с сыном – еще малышом – Джоли также прикрепила.

Джоли с сыном (фото: instagram.com/angelinajolie) Ранее мы писали, что Брэд Питт стал встречаться с известной актрисой, которая является полной противоположностью Джоли.