С начала суток 19 ноября вооруженные формирования России десять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, пять из них с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. Так, три вражеских обстрела были зафиксированы в направлении Марьинки. Оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и 120 мм. Также в сторону населенного пункта Лопаскино боевики совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. В районе Прицепиловки вражеские оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия. Возле Новомихайловки российские наемники обстреливали украинские позиции из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Вблизи Екатериновки русские наемники вели обстрел дважды, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Возле Песков противник задействовал станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, в направлении Авдеевки кафиры вели огонь минометы калибра 120 мм. "В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", — говорится в сообщении. В штабе добавили, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили оккупационные войска прекратить обстрелы. Напомним, за минувшие сутки, 18 ноября, боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе.