Министерство иностранных дел Украины требует официальное опровержение заявления президента Болгарии Румена Радева о «российском» Крыме



Об этом сообщает МИД Украины.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев в ходе дебатов со своим главным оппонентом на пост главы государства Анастасом Герджиковым заявил, что оккупированный РФ Крым — это российская территория. Также он назвал санкции против России неэффективными.

Герджиков в свою очередь назвал Крым украинской территорией.

Сегодня МИД Украины вызвал болгарского посла Костадина Коджабашева. Украинская сторона довела до посла позицию о некорректности и недопустимости высказываний президента Радева по Крыму во время вчерашних теледебатов.