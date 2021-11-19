Об этом сообщает МИД Украины.
Напомним, президент Болгарии Румен Радев в ходе дебатов со своим главным оппонентом на пост главы государства Анастасом Герджиковым заявил, что оккупированный РФ Крым — это российская территория. Также он назвал санкции против России неэффективными.
Герджиков в свою очередь назвал Крым украинской территорией.
Сегодня МИД Украины вызвал болгарского посла Костадина Коджабашева. Украинская сторона довела до посла позицию о некорректности и недопустимости высказываний президента Радева по Крыму во время вчерашних теледебатов.
Болгарский посол заявил о неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины.
Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что на сегодняшний день оккупированный Крым якобы является территорией России. При этом он подчеркнул неизменность позиции Минска о принадлежности полуострова.
Член оккупационного парламента Крыма Николай Волков призвал лишить певицу Софию Ротару звания почетной крымчанки — все из-за ее принципиальной позиции относительно статуса полуострова.