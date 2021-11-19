Научно-фантастический рассказ Дэниела Киза "Цветы для Элджернона" давно и крепко засел во всевозможных литературных топах. По этой книге снимают фильмы, сериалы, ставят театральные представления… Что же такого особенного в этом произведении? Соучредитель издательства "Книголов" и ведущая рубрики #ктонечитаеттотдурак на YouTube-канале телеканала LIVE Светлана Павелецкая поделилась с Lite мыслями об этом культовом романе. Главному герою книги – Чарли 32 года, и у него проблемы с развитием. Он сильно отстает от своих сверстников настолько, что даже не помнит свою семью. Чарли работает в пекарне, куда его устроил дядя. Вся его жизнь – пекарня и вечерняя школа, где он учится читать и писать. И он действительно делает успехи в учебе. При этом в пекарне над ним смеются, но мужчина этого не понимает. Однажды миссис Алисия, учительница вечерней школы, приводит Чарли к профессору и доктору, которые ставят эксперименты и хотят проверить возможность развивать интеллект с помощью операционного вмешательства. Свои эксперименты они проводят на мышах и планируют совершить такую операцию человеку. Чарли очень сильно мечтает стать умным, ему тяжело даются тесты, и он переживает, что его не примут на операцию. Врач говорит ему вести дневник, который мы собственно читаем и который состоит из сплошных ошибок. В лаборатории Чарли знакомится с мышью Элджерноном, они вместе проходят лабиринт, но мышь постоянно опережает мужчину, заставляющего его скучать. И вот 7 апреля мужчине делают операцию. Чарли никому об этом не говорит. Но ничего не происходит, даже доктор не отмечает прогресса. И однажды сотрудники пекарни решают пошутить над мужчиной и просят его включить тестмешалку, что для Чарли в его состоянии – непосильная задача. Но он справляется и в этот момент понимает, что его интеллект начинает развиваться. Через месяц после операции он в первый раз обгоняет в лабиринте мышь Элджернона. Но вместо радости, у него с глаз приходит занавес, он начинает понимать, как к нему на самом деле относятся люди. В пекарне его начинают бояться, потому что он уже умнее их. Сотрудники пекарни идут к владельцу и жалуются на Чарли, и тот выгоняет мужчину. Параллельно профессора радуются успеху и везут Чарли на симпозиум, где должны были его представить. На симпозиуме человек понимает, что он уже умнее всех, но профессор все равно относится к нему как к своей вещи. Чарли все это не нравится, и в знак мести он испускает мышку Элджернона. Мужчина первым его находит, и вместе с мышью улетает обратно. Также Чарли подстерегают неудачи на любовном фронте. Поэтому он решает изменить свою жизнь, но удастся ли ему сохранить этот успех? Вывод Нужна очень большая смелость, чтобы принять свою судьбу. Жалеть всегда гораздо проще, чем поддерживать. Нам проще не замечать проблем других, чем их принимать. Также держите список лучших антидепрессантов, которые помогут расслабиться. Ранее были названы топ-4 книги, идеально подходящие для прочтения осенними вечерами.