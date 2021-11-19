Горнолыжные курорты Львовской области засыпает снегом.Вебкамеры SNIG.INFO снимают снегопад в горах Тростян, Захар Беркут, Плай. Снег уже лежит на Драгобрате и в Буковеле.
В Украинском гидрометеорологическом центре сообщают, что завтра осадки на западе страны прекратятся. но день будет пасмурным.
Синоптик Львовского гидрометцентра Елена Смалюх рассказала «Суспільному», что снег станет интенсивнее во второй половине дня, когда будет проходить холодный атмосферный фронт.
«То есть хорошо заснежит вечером и еще ночью будет снежить. Осадки будут постепенно прекращаться и завтра днем они будут небольшими. Потом будет без осадков. Дальше снег будет 22-23 ноября. Снег будем наблюдать и на равнине», – добавила она.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.
Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.
Народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь и декабрь. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.
Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.